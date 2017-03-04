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Пскович перечислил 13 тысяч рублей псевдознакомой

Жители Пскова и Опочки стали жертвами мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По имеющимся данным,  в областном центре  горожанину в одной из социальных сетей  пришло  сообщение, якобы,  от имени его знакомой. Она просила срочно помочь ей с деньгами. Пскович  откликнулся на просьбу и лишился 13 тысяч  рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Кроме того, псковичка в ходе операции по купле-продаже шубы через Интернет  осталась  без товара  и  без 21 тысячи рублей.  Еще  одна гражданка пострадала в результате действий мошенника, который  завладел ее деньгами  в сумме 64 тысячи рублей под предлогом пресечения несанкционированного доступа к ее банковской карте.

А в Опочке  неизвестный, якобы, в целях предупреждения блокировки  банковской карты местной жительницы  сумел установить реквизиты  ее карты и потом снял с нее 7 тысяч рублей. Потерпевшая  обратилась за помощью в полицию. Ведется проверка.

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