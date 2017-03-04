Пскович перечислил 13 тысяч рублей псевдознакомой

15:34, 06 марта 2017, ПАИ

Жители Пскова и Опочки стали жертвами мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По имеющимся данным, в областном центре горожанину в одной из социальных сетей пришло сообщение, якобы, от имени его знакомой. Она просила срочно помочь ей с деньгами. Пскович откликнулся на просьбу и лишился 13 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Кроме того, псковичка в ходе операции по купле-продаже шубы через Интернет осталась без товара и без 21 тысячи рублей. Еще одна гражданка пострадала в результате действий мошенника, который завладел ее деньгами в сумме 64 тысячи рублей под предлогом пресечения несанкционированного доступа к ее банковской карте.

А в Опочке неизвестный, якобы, в целях предупреждения блокировки банковской карты местной жительницы сумел установить реквизиты ее карты и потом снял с нее 7 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Ведется проверка.