В Печорском районе запретили ввоз 17 тонн печени трески из Исландии

17:40, 06 марта 2017, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Шумилкино (Печорский район) приостановлено движение автотранспортного средства, перемещавшего в Псковскую область из Исландии около 18 тонн изготовленной там печени трески . Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Из-за несоответствия ветеринарного сертификата Исландии на экспортируемую пищевую продукцию установленному образцу ввоз товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза был запрещен, оформлен акт о возврате груза.