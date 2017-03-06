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Экономика

В Печорском районе запретили ввоз 17 тонн печени трески из Исландии

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Шумилкино (Печорский район) приостановлено движение автотранспортного средства, перемещавшего в Псковскую область из Исландии около 18 тонн изготовленной там печени трески . Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Из-за несоответствия ветеринарного сертификата Исландии на экспортируемую пищевую продукцию установленному образцу ввоз товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза был запрещен, оформлен акт о возврате груза.

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