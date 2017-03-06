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Общество

Абонентская база корпоративных клиентов Tele2 в Псковской области заметно выросла

Tele2 подвела итоги работы в корпоративном сегменте в Северо-Западном регионе. В 2016 году абонентская база и выручка от данного направления увеличились более чем на 25% и 40% соответственно. Основными драйверами развития стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов оператора, рост потребления интернет-трафика и, в том числе, развитие М2М-направления.

Рост абонентской базы и выручки в Псковской области составил 28% и 49%. Лидерами по росту в В2В-сегменте на Северо-Западе также стали Санкт-Петербург, Калининградская область и Республика Карелия. Во всех регионах действуют специальные программы Tele2 для сотрудников крупных компаний и их родственников.

Компании Северо-Западного региона автоматизируют бизнес-процессы: внедряют системы мониторинга, удаленно отслеживают работу оборудования, датчиков безопасности, все больше используют мобильные терминалы оплат. Количество бизнес-абонентов, использующих M2M-решения Tele2, выросло в регионе на 72%, а выручка от них увеличилась в четыре раза.

«В целом среди корпоративных клиентов Tele2 в 2016 году стало значительно больше крупных компаний, при этом мы продолжаем разрабатывать решения, которые интересны и удобны организациям любого масштаба. За качественную, доступную и надежную связь нас выбирают компании оборонно-промышленного, энергетического, банковского, торгового секторов. M2M SIM-карты Tele2 помогают контролировать безопасность на стратегических объектах. Нам доверяют медицинские учреждения и организации ЖКХ. В Пскове связь Tele2 взяли на вооружение подразделения Министерства обороны», – отметил коммерческий директор филиала Tele2 в Великом Новгороде и Пскове Максим Замахин.

В 2016 году продолжился рост потребления корпоративными клиентами мобильного интернета. Только в Санкт-Петербурге доходы от передачи данных выросли в 2,3 раза. Это в том числе связано с высоким качеством связи компании. Лидерство в качестве мобильного интернета Tele2 в Северной столице подтвердило независимое информационно-аналитическое агентство TelecomDaily, которое дважды признало наиболее высокой среднюю скорость 3G-интернета оператора. По максимальной скорости передачи данных, а также по зоне покрытия сети третьего поколения Tele2 заняла второе место с незначительным отрывом от первого.

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