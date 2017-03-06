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Общество

В Бежаницах провели инструктажи по технике пожарной безопасности

6 марта сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам провел профилактический рейд в поселке Бежаницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда прошли профилактические мероприятия с гражданами по соблюдению требований пожарной безопасности в жилом секторе на подведомственных территориях, инспектор проинструктировал 20 человек по соблюдению требований пожарной безопасности, электробезопасности, правил эксплуатации различных отопительных приборов и устройств в быту. Кроме того, были розданы и развешаны по поселку 45 листовок на тему «Указатель безопасности»; «01 - Сообщает!»; «Неисправный электроприбор - причина пожара»; «Зимний период».

Также в ходе работы специалист провел 20 профилактических бесед по пожарной безопасности. В рамках инструктажа до населения довели обстановку с пожарами в Бежаницком районе на текущий период, рассмотрели наиболее частые причины возникновения пожаров.

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