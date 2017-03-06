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Общество

Производство лекарств в России выросло на четверть

Производство лекарств и медицинских изделий в январе 2017 года выросло на 23% по сравнению с январём 2016 года (если считать в упаковках). Такие данные приводит Росстат в свежем отчёте о социально-экономическом положении в стране, сообщает портал Life.

В отчёте есть данные по разным категориям лекарств. Так, например, почти в пять раз выросло производство противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов. В 2,3 раза больше стало производиться противомикробных препаратов (антибиотиков).

При этом за последние два года это самый резкий скачок производства. Например, в 2015 году — по сравнению с 2014-м — производство выросло только на 2%. А в 2016 (по сравнению с 2015-м) — на 3%.

По словам директора по развитию компании RNC Pharma (занимается аналитикой фармрынка) Николая Беспалова, развитию российского фармпроизводства помогают кризис и курс на импортозамещение.  «Во-первых, сказались посткризисные реалии рынка. Потребители в стремлении сэкономить переключали своё внимание с импортных препаратов на более дешёвые российские аналоги. Это стимулировало активность производителей, — объяснил он. — Кроме того, российские компании в условиях курса на импортозамещение, объявленного Правительством, модернизировали производство, расширили свой продуктовый портфель и вывели на рынок достаточно большое количество импортозамещающих продуктов, которые закупаются, в том числе, в рамках госзакупок».

Николай Беспалов отметил, по итогам года импортный рынок тоже демонстрирует рост — по деньгам зарубежное производство выросло на 8%. Но российские производители развивались более активными темпами, чем их иностранные коллеги. «Нельзя пока говорить о сокращении потребления импортных препаратов, но определённый период стагнации для зарубежных фармпроизводителей, наверное, наступает», — считает эксперт.

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