Москвич угрожал сжечь Почту России за отказ выдать деньги без документов
6 марта в центре Москвы мужчина угрожал поджечь почтовое отделение за отказ выдать деньги без документов, но сотрудникам удалось урегулировать ситуацию, пишет РИА Новости.
«Гражданин, угрожавший сжечь отделение «Почты России», расположенное на улице Сергея Макеева в Москве, требовал выдать ему денежные средства без необходимых документов. В ходе общения с мужчиной работникам «Почты России» удалось успокоить его и вывести из помещения», — рассказали в организации, уточнив, что вскоре после ЧП в отделение прибыли сотрудники полиции.
Сейчас почтовое отделение работает штатно.