Псковичей приглашают поучаствовать в выставке «Загадки Луны»

17:56, 06 марта 2017, ПАИ

Псковичей приглашают принять участие в выставке детского творчества «Загадки Луны». Об этом сообщается в группе Псковского планетария в социальной сети «ВКонтакте».

Работы принимаются до 15:00 10 марта по адресу: 180000, город Псков, улица Советская, 64а, МБУ «Планетарий». Это могут быть как индивидуальные рисунки и поделки, так и семейные, коллективные. «Предоставленные работы могут содержать изображения поверхности Луны и её фантастических обитателей, аппараты для полётов на Луну, проекты освоения Луны», - говорится в положении.

Итоговая выставка будет открыта с 19 марта по 31 мая. Одна из ее целей - стимулировать детей к изучению астрономии и получению дополнительных знаний о космическом пространстве.