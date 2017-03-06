Урок «Озорные краски» провели полицейские и общественники в Пскове

17:11, 06 марта 2017, ПАИ

6 марта в социальном приюте Пскова в рамках акции «8 марта - в каждый дом» полицейские и общественники провели для детей урок рисования «Озорные краски». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Представители Общественного совета при УМВД России по городу Пскову и стражи порядка пришли в гости к воспитанникам учреждения вместе с членом Союза художников России Сергеем Семеновым, который поддерживал их творческие замыслы и помогал внести в работы те или иные акценты.

«Подопечные Сергея Васильевича рисовали мам и пап, цветы, радугу, спортивные состязания. Создание этих маленьких шедевров очень увлекло малышей. Каждый из них нарисовал не одну картинку, которые они с гордостью демонстрировали гостям», - рассказали в ведомстве.

Завершился урок вручением юным художникам сладких подарков. Дети, в свою очередь, поздравили всех женщин-полицейских с наступающим праздником – Международным женским днем, подарили стихотворение и открытку.