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Общество

Урок «Озорные краски» провели полицейские и общественники в Пскове

6 марта в социальном приюте Пскова в рамках акции «8 марта - в каждый дом» полицейские и общественники провели для детей урок рисования «Озорные краски». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Представители Общественного совета при УМВД России по городу Пскову и стражи порядка пришли в гости к воспитанникам учреждения вместе с членом Союза художников России Сергеем Семеновым, который поддерживал их творческие замыслы и помогал внести в  работы те или иные акценты.

Фото с 60.мвд.рф

«Подопечные Сергея Васильевича рисовали мам и пап,  цветы, радугу, спортивные состязания. Создание этих маленьких шедевров очень увлекло малышей. Каждый из них нарисовал не одну картинку, которые они с гордостью демонстрировали гостям», - рассказали в ведомстве.

Фото с 60.мвд.рф

Завершился урок вручением юным художникам сладких подарков. Дети, в свою очередь, поздравили всех женщин-полицейских с наступающим праздником – Международным женским днем, подарили стихотворение и открытку.

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