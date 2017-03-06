Псковичи завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по боксу

16:53, 06 марта 2017, ПАИ

Псковичи завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по боксу класса «А» на призы Заслуженного мастера спорта СССР, Заслуженного тренера СССР В. Агеева, которые состоялись с 1 по 15 марта в Балашихе Московской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Мастер спорта Глеб Голик из Псковской области занял первое место в мастерском зачёте, а кандидат в мастера спорта Зиядзаде Элми стал «серебряным» призёром соревнований.

Спортсмены тренируются под руководством Алексея Орлова, Вадима Голика и Вячеслава Ярулина.