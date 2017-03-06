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Спорт

Псковичи завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по боксу

Псковичи завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по боксу класса «А» на призы Заслуженного мастера спорта СССР, Заслуженного тренера СССР В. Агеева, которые состоялись с 1 по 15 марта в Балашихе Московской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Мастер спорта Глеб Голик из Псковской области занял первое место в мастерском зачёте, а кандидат в мастера спорта Зиядзаде Элми стал «серебряным» призёром соревнований.

Спортсмены тренируются под руководством Алексея Орлова, Вадима Голика и Вячеслава Ярулина.

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