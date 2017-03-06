В псковском Учебном центре «ЗНАНИЯ» прошел праздничный мастер-класс

17:34, 06 марта 2017, ПАИ

В преддверии 8 марта в Учебном центре «ЗНАНИЯ» состоялся очередной творческий мастер-класс для пенсионеров с ограниченными возможностями по слуху. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

«Данная категория пенсионеров требует более внимательного отношения к себе. Мы стараемся сделать так, чтобы на наших занятиях пенсионеры не чувствовали никаких барьеров и дискомфорта. Ведь творческие занятия подразумевают под собой работу в команде и с преподавателями, что позволяет взаимодействовать друг с другом, стирая границы», - рассказали в учебном центре.

Они также сообщили, что творчество вызывает положительные эмоции у данной категории пенсионеров, помогает сформировать более активную жизненную позицию. «Пенсионеров связывает не только любовь к творчеству, но и сложившиеся за это время человеческие отношения. С сегодняшнего мастер-класса каждый ушел с объемной поздравительной открыткой, сделанной своими руками», - добавили в учебном центре.

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В учебном центре «ЗНАНИЯ» напомнили, что 15 марта пройдет мастер-класс «Традиции русского чаепития», а 13 апреля – пасхальный творческий мастер-класс.