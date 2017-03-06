Рабочая группа одобрила предложения по формированию избирательных округов к выборам депутатов Псковской гордумы

17:05, 06 марта 2017, ПАИ

Рабочая группа под руководством главы города Ивана Цецерского одобрила предложения Территориальной избирательной комиссии по городу Пскову по формированию избирательных округов к выборам депутатов Псковской городской Думы шестого созыва. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В ближайшее время эти изменения рассмотрит Комитет по правовым вопросам и развитию местного самоуправления ПГД, далее проект будет вынесен на рассмотрение городского парламента.

Средняя численность избирателей по одномандатному округу составит 11 тыс.149 человек. Формирование избирательных округов будет вестись, не выходя за рамки 10% от средней численности, в соответствии с избирательным законодательством.

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Кроме того, были озвучены предложения по количеству представляемых подписей для регистрации кандидатов в депутаты по единому и одномандатным округам. Так, по единому избирательному округу для регистрации кандидат должен представить более 830 подписей, по одномандатным округам - от 56 до 67 подписей в зависимости от численности избирателей в округе.

Напомним, состав Псковской городской Думы будет формироваться по новому принципу: 15 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам, 10 - по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за единые списки кандидатов в депутаты, выдвинутые партиями. Соответствующие поправки в Устав Пскова утвердили на сессии муниципального парламента 10 февраля. Псковское областное Собрание также поддержало инициативу Ивана Цецерского, которая предполагает новый механизм формирования единого списка кандидатов в депутаты в крупных городах региона.