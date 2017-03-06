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В Великих Луках сократилось количество зарегистрированных преступлений

В 2016 году в Великих Луках произошло снижение количества зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Об этом доложил на очередном 65-м заседании городской Думы начальник ОМВД по городу Великие Луки Дмитрий Кислицин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По словам Дмитрия Кислицина, стало меньше преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, убийств, грабежей, умышленных поджогов и краж транспортных средств. Также начальник городского ОМВД отметил стопроцентную раскрываемость убийств, умышленно тяжких причинений вреда, в том числе и повлекших смерть потерпевшего, увеличилась раскрываемость краж.

Дмитрий Кислицин рассказал, что в 2016 году в городе прошли 138 массовых мероприятий, в которых приняли участие более 200 тысяч граждан, при их проведении не было допущено никаких чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка.

Также в городе наблюдается снижение количества ДТП, в том числе с пострадавшими. Стало меньше аварий, совершенных по вине водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, начальник ОМВД отметил, что на территории города не было выявлено организаций террористического толка, а также организованных преступных групп и преступных сообществ, использующих в своей деятельности методы экстремизма и терроризма. Не отмечалось и никаких конфликтных, националистических проявлений со стороны местного населения к иностранным гражданам и представителям  национальных диаспор. В целом, как подчеркнул Дмитрий Кислицин, оперативно-служебная деятельность отдела позволила сохранить контроль  за криминогенной обстановкой на территории города.

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