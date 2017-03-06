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Общество

Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам

АО «Россельхозбанк» объявляет о снижении процентных ставок по кредитам для населения. В среднем снижение ставок составило 0,4 – 2,4 процентных пункта. Так минимальная ставка по потребительским кредитам и специальным программам для пенсионеров теперь составляет от 11,5% годовых.

Потребительский кредит в Банке теперь можно получить по ставке от 11,5% до 19,5% годовых* в зависимости от срока кредитования, а кредит по специальным программам для пенсионеров – по ставке от 11,5% до 17,5% годовых*.

Кроме того, до конца июня 2017 года в Банке действует специальное предложение – снижены процентные ставки по потребительским кредитам на сумму свыше 200 тыс. рублей на срок до 5 лет. Для тех, кто получает зарплату в Банке, для надежных клиентов, а также для работников бюджетной сферы и военнослужащих размер ставок составляет от 13,5% до 15,5% годовых*, для прочих категорий клиентов – от 16,5% до 17,5% годовых*.

Получить более подробную информацию об условиях продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте Банка.

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