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Общество

За год великолукская комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрела 20 случаев самовольного ухода детей

В прошлом году комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Великие Луки рассмотрела 20 случаев самовольного ухода детей из семьи. Об этом доложила на очередном 65-м заседании городской Думы заместитель председателя комиссии Елена Муравьева, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Елена Муравьева рассказала, что основной причиной роста подростковой преступности является  уклонение родителей от воспитания собственных детей.  Каждый третий подросток, совершивший преступление, проживает в семье, где родители привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению детей. «Хотя под прессинг внешних обстоятельств попадают и вполне благополучные семьи, так как часто родители в силу своей загруженности с детьми проводят все меньше времени, не интересуются их успехами и проблемами, ослабевает контроль за поведением детей», - отметила она. Всего на контроле комиссии в настоящее время находятся 48 неблагополучных семей.

Для того, чтобы организовать досуг несовершеннолетних, в летний период с мая по октябрь проводилась межведомственная профилактическая операция «Подросток». В ее рамках работали лагеря с дневным пребыванием на базе общеобразовательных школ, профильная смена в загородном оздоровительном лагере «Космос» для детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, также были организованы волонтерские походы в поселок Клин.  Подростки регулярно принимали участие в различных спортивных и культурных мероприятиях,  посещали различные кружки и секции.

Как отметила Елена Муравьева, самое главное при работе с подростками, совершившими правонарушение, – найти индивидуальный подход.  По её словам, в 2017 году главный акцент в работе комиссия сделает на использование нереализованных профилактических резервов педагогических коллективов, организацию психологического сопровождения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и пропаганду здорового образа жизни.

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