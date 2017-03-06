За шесть дней марта дорожники ликвидировали ямы на 30 участках псковских улиц

17:25, 06 марта 2017, ПАИ

За шесть дней марта дорожники ликвидировали ямы на 30 участках псковских улиц. Как сообщили Псковскому агентству информации в Управлении городского хозяйства (УГХ), подрядчики работали исходя из погодных условий.

Горячим асфальтом при положительной температуре атмосферного воздуха и отсутствии осадков противоаварийные работы были проведены на улице Юбилейной от Красноармейской набережной до Рижского проспекта, на Рижском проспекте (пересечение с улицей Максима Горького и Петровской), на Ольгинском мосту, на пересечении Народной и Розы Люксембург, улицы Розы Люксембург и Петровской, улицы Маргелова и Шестака, улицы Новоселов и Звездной и других. Кроме того, противоаварийный ямочный ремонт поочередно по полосам движения производится на Троицком мосту.

Методом обратной пропитки аварийная ямочность ликвидирована на Крестовском путепроводе и участке улицы Вокзальной у дома №1. Холодный асфальтобетон применен для устранения ямочности выборочно на Октябрьской площади, Рижском проспекте (у остановок «Универсам» и «Маяк»), улице Коммунальной (от дома №28 до пересечения с улицей Народной).

При отрицательных температурах атмосферного воздуха и осадках подрядчики выполняли противоаварийные ремонты щебнем: на улице Льва Толстого и Речной, Декабристов, в Крестках, на улице Конной, Плехановском посаде (у дома №6), Зональном шоссе (от железнодорожного переезда до дома №15).

В УГХ подчеркнули, что ликвидация аварийной ямочности относится к неотложным временным мерам, когда по погодным условиям невозможно выполнить полноценный ремонт, но необходимо предпринимать меры реагирования на состояние дорожного полотна во избежание аварийных ситуаций.