За год великолучан оштрафовали на 50 тысяч рублей за административные правонарушения

18:17, 06 марта 2017, ПАИ

В 2016 году в адрес административной комиссии города Великие Луки поступили 54 административных дела в отношении должностных и физических лиц, на правонарушителей наложили 36 административных штрафов на сумму 50 тысяч рублей. Об этом на очередном 65-м заседании городской Думы доложил председатель комиссии Николай Шмоткин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По его словам, процент взысканных административных штрафов составил более половины. По всем рассмотренным административным делам были приняты законные и мотивированные решения в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством. С лицами, в отношении которых были возбуждены административные дела, на заседаниях комиссии проводились профилактические беседы.

Николай Шмоткин напомнил, что административная комиссия рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьями соответствующего закона Псковской области. Это нарушение правил содержания домашних животных, благоустройства и санитарного содержания территорий, правил сбора, вывоза и утилизации мусора, торговля в не отведенных для этого местах.

«Административная комиссия и впредь будет стоять на строгом соблюдении законов Псковской области, нормативно-правовых актов, принятых великолукской городской думой, администрацией города Великие Луки», – подчеркнул Николай Шмоткин.