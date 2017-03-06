В Великих Луках увековечат память четырёх выпускников городских школ, погибших при исполнении воинского долга

17:39, 06 марта 2017, ПАИ

В ходе очередного 65-го заседания Великолукской городской Думы депутаты проголосовали за установку четырех мемориальных досок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Начальник управления образования Татьяна Лозницкая рассказала, что мемориальные доски посвящены выпускникам городских школ, погибших в разные годы при исполнении воинского и интернационального долга. Так, в школе № 13 будет установлена мемориальная доска Николаю Власову, погибшему в Чечне в апреле 1995 года, а на здании лицея № 11 - в память о Владимире Яковлеве, погибшем в Чечне в январе 1995 года и посмертно награжденном орденом Мужества. В школе № 7 увековечат память Сергея Савельева, погибшего в Чечне 22 мая 2002 года и награжденного орденом Мужества посмертно, и Виктора Федорова - воина-интернационалиста, погибшего при исполнении воинского долга в Демократической Республике Афганистан в 1981 году, посмертно награжденного орденом Красной Звезды.

За положительное решение этого вопроса проголосовали большинство депутатов, а директор кадетской школы И. Гоголев поблагодарил всех, кто выступил с инициативой увековечить память выпускников городских школ, погибших при исполнении воинского долга.