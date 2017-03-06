10 килограммов рыбы изъяли у браконьеров псковские инспекторы

18:06, 06 марта 2017, ПАИ

За неделю с 27 февраля по 5 марта у браконьеров псковские рыбинспекторы изъяли 10 килограммов рыбы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Всего были выявлены 16 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов, наложено штрафов на сумму 27,5 тысяч рублей, взыскать удалось 9,8 тысяч рублей.

Кроме того, были изъяты 40 незаконных орудий лова.