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Происшествия

10 килограммов рыбы изъяли у браконьеров псковские инспекторы

За неделю с 27 февраля по 5 марта у браконьеров псковские рыбинспекторы изъяли 10 килограммов рыбы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Всего были выявлены 16 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов, наложено штрафов на сумму 27,5 тысяч рублей, взыскать удалось 9,8 тысяч рублей.

Кроме того, были изъяты 40 незаконных орудий лова.

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