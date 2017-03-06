Участника «Мистер Псков 2017» сняли с конкурса «за неуспеваемость»

18:12, 06 марта 2017, ПАИ

Участник «Мистер Псков 2017» Дмитрий Павленко снят с конкурса «за неуспеваемость». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

«Не всем оказалось под силу участие в конкурсе. Репетиционные занятия с хореографом, фотосессии, мероприятия и многое другое - это те испытания, к которым нужно быть морально готовым! Большинство участников с подготовительным процессом справляются с успехом. Но одного пришлось отстранить от участия за неуспеваемость. Это Дмитрий Павленко», - пояснили организатор конкурса.

Теперь, за звание «Мистер Псков 2017» будут бороться 6 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Впереди у них - фотосессии в бойцовском клубе и с голым торсом, а также финальное мероприятие, которое состоится 11 марта в клубе «Nata Inn».

Напомним, что в настоящее время на сайте Псковского агентства информации продолжается интернет-голосование за участников конкурса.

Организаторами конкурса выступают Медиахолдинг Псковской области, продюсерский центр «Королев продакшн» при участии сети клубов «С-фитнес», Академии тенниса Пскова и Бойцовского клуба.

Спонсоры: магазин «Спортландия», туристическое агентство «CoralTravel» на Некрасова, 6, Аквапарк «Акваполис», ТК «Пик60», ЖК «Екропа», ТЦ «Максимус», фотостудия «Родина».

Информационная поддержка: Псковское агентство информации, радиостанции «7 небо» и «Радио Дача», газеты «Псковская правда» и «Комсомольская правда».