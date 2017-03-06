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Общество

Памятник княгине Ольге накренился, администрация Пскова обещает «принять меры»

«Памятник княгине Ольге на Октябрьской площади сильно накренился», - сообщили Псковскому агентству информации читатели, приложив фотографии монумента. 

В Госкомитете по охране объектов культурного наследия Псковской области ПАИ сообщили, что данный памятник находится в ведении муниципалитета. Начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров, к которому корреспондент ПАИ обратился за комментариями, заявил, что монумент «уже не первый год как накренился». Те не менее, руководитель УГХ пообещал, что 7 марта специалисты управления обследуют памятник. «Меры будут приняты», - заверил он.

Напомним, памятник княгине Ольге работы скульптора Вячеслава Клыкова был открыт 23 июля 2003 года. Это событие было приурочено к празднованию 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи.

Монумент высотой 4,2 метра представляет собой бронзовую фигуру Ольги с мальчиком - внуком князем Владимиром, держащим в руках икону с ликом Христа. В правой руке у Ольги крест, лик княгини увенчан нимбом.

Памятник стоит на цилиндрическом постаменте из белого камня с барельефами 12 псковских и российских святых. В их числе псковские князья Довмонт-Тимофей и Всеволод-Гавриил, князь Александр Невский, преподобные Никандр Псковский, Марфа Псковская и Васса Псково-Печерская, святитель Тихон (Патриарх Московский и всея России), Корнилий Псково-Печерский, митрополит Вениамин, Великая княгиня Елизавета Фёдоровна и блаженный Николай Салос.

В сентябре 2003 года и в июле 2016 года памятник подвергался ремонту. В обоих случаях был поврежден его постамент.

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