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Общество

Соревнования по подледному лову рыбы провели на Псковском озере

4 марта  на Псковском озере в районе деревни Молочково Печорского района прошел 1-й этап открытых лично-командных соревнований по подледному лову рыбы на первенство регионального отделения Общественно-государственного объединения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального Росрыболовства. 

Главной целью мероприятия была пропаганда бережного отношения к окружающей среде, а также здорового образа жизни, популяризация спортивного лова рыбы.

В соревнованиях приняли участие около ста любителей спортивно-любительского лова, с которыми сотрудники отдела рыбоохраны по Псковской области провели беседы о соблюдении Правил рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна, а также о запрете движения и стоянок транспортных средств в водоохранных зонах водоемов.

Для гостей и участников соревнований организовали праздничный обед, победителям вручили заслуженные кубки, дипломы и памятные призы.

В преддверии турнира 3 марта при участии сотрудников отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству была произведена уборка территории – береговой зоны от старого мусора.

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