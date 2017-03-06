Псковская область получит субсидию на развитие туризма в 2017 году

19:30, 06 марта 2017, ПАИ

В 2017 году 22 субъекта России получат 3,4 млрд руб. в качестве субсидий из федерального бюджета на развитие туризма, сообщает Федеральное агентство по туризму России (Ростуризм).

«Субъекты Федерации получат средства для строительства инфраструктуры туристско-рекреационных и автотуристских кластеров, которые являются точками роста туризма в регионах, и создания комфортных условий для приема и обслуживания туристов», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что субсидии будут распределены между республиками Адыгея, Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Карелия, Саха (Якутия), Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Ставропольским и Хабаровским краями, а также Вологодской, Калининградской, Липецкой, Мурманской, Новгородской, Новосибирской, Псковской и Тверской областями, пишет Газета.ру.