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Общество

«Дочка» РЖД предлагает отказаться от перевозок курильщиков-нарушителей

Федеральная пассажирская компания, которая является дочерней структурой РЖД (100%), предлагает отказывать в перевозке пассажирам, привлеченным к административной ответственности за курение в поездах дальнего следования, передает RNS со ссылкой на пресс-службу ФПК.

«В текущем году АО «ФПК» намерено обратиться в Минтранс России с предложением отказывать в перевозке лицам, привлеченным к административной ответственности за курение в поездах дальнего следования (ограничить продажу билетов в отдельные классы вагонов на отдельных участках с альтернативой передвижения)», — сообщили в пресс-службе.

В ФПК уточнили, что 60% поездов в пути следования сопровождаются сотрудниками полиции.

«В отсутствие сотрудников полиции работники поездных бригад, обнаружившие курящего пассажира, оформляют так называемый «информационный лист» (в 2016 году оформлено более 1500 листов), который передается сотрудникам полиции для внесения данных пассажира в «Книгу учета совершенных преступлений», — добавили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что сведения о пассажире-нарушителе сохраняются в базе данных перевозчика. В ФПК также заявили, что «подготавливается также ряд иных законодательных инициатив, направленных на защиту комфортного проезда и здоровья некурящих пассажиров и противодействие нарушителям законодательства».

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