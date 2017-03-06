Минобороны подтвердило гибель военнослужащего в районе Пальмиры

19:56, 06 марта 2017, ПАИ

Военнослужащий контрактной службы Артем Горбунов погиб 2 марта в районе города Пальмира. Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве обороны России.

По словам представителей военного ведомства, рядовой Горбунов погиб при попытке прорыва боевиков через позиции сирийской армии, где находились военные советники из России.

«Командованием рядовой Артем Горбунов представлен к государственной награде посмертно», — отметили в Минобороны.

О гибели Горбунова в районе Пальмиры сообщила «Коммерсанту» его жена Софья. По ее словам, он был похоронен в Нижнем Новгороде 6 марта.

По сведениям издания, Горбунов служил в 96-й отдельной разведывательной бригаде, дислоцирующейся в Сормово.