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Общество

Минобороны подтвердило гибель военнослужащего в районе Пальмиры

Военнослужащий контрактной службы Артем Горбунов погиб 2 марта в районе города Пальмира. Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве обороны России.

По словам представителей военного ведомства, рядовой Горбунов погиб при попытке прорыва боевиков через позиции сирийской армии, где находились военные советники из России.

«Командованием рядовой Артем Горбунов представлен к государственной награде посмертно», — отметили в Минобороны.

О гибели Горбунова в районе Пальмиры сообщила «Коммерсанту» его жена Софья. По ее словам, он был похоронен в Нижнем Новгороде 6 марта.

По сведениям издания, Горбунов служил в 96-й отдельной разведывательной бригаде, дислоцирующейся в Сормово.

 

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