В ЕС согласовали создание Центра военного планирования
Европейский союз одобрил создание Центра военного планирования, сообщает Associated Press.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что это увеличит эффективность военных учений и упростит их проведение.
«Мы сделали очень важный шаг на пути к европейской безопасности и обороне союза», — сказала министр обороны Германии Урсула фон дер Лайен.
Однако министр обороны Великобритании Майкл Фаллон призвал своих европейских партнеров более тесно сотрудничать с НАТО, чтобы избежать ненужного дублирования структур.