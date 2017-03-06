1
16:20
Медведев сократил на 20 дней срок перечисления материнского капитала
17:20
Кадырову представили багги, производство которых начато на «Чеченавто»
09:33
Двое сенаторов предложили законопроект о запрете использования в рекламе карты России без Крыма
16:32
ПАИ-live c трэвел-блогером из Калининграда Виталием Климовым (ВИДЕО)
21:36
Минстрой: Застройщики начали снижать площадь квартир
19:51
В Пскове прошла встреча с эстонской делегацией - специалисты готовят проектные заявки по программе приграничного сотрудничества
22:51
Россияне стали тратить больше денег на покупки в Европе
Еще новости
Страна и мир

В ЕС согласовали создание Центра военного планирования

Европейский союз одобрил создание Центра военного планирования, сообщает Associated Press.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что это увеличит эффективность военных учений и упростит их проведение.

«Мы сделали очень важный шаг на пути к европейской безопасности и обороне союза», — сказала министр обороны Германии Урсула фон дер Лайен.

Однако министр обороны Великобритании Майкл Фаллон призвал своих европейских партнеров более тесно сотрудничать с НАТО, чтобы избежать ненужного дублирования структур.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Медведев сократил на 20 дней срок перечисления материнского капитала
06 марта 2017
Медведев сократил на 20 дней срок перечисления материнского капитала
Кадырову представили багги, производство которых начато на «Чеченавто»
04 марта 2017
Кадырову представили багги, производство которых начато на «Чеченавто» 3
Двое сенаторов предложили законопроект о запрете использования в рекламе карты России без Крыма
04 марта 2017
Двое сенаторов предложили законопроект о запрете использования в рекламе карты России без Крыма 4
ПАИ-live c трэвел-блогером из Калининграда Виталием Климовым (ВИДЕО)
03 марта 2017
ПАИ-live c трэвел-блогером из Калининграда Виталием Климовым (ВИДЕО)
Минстрой: Застройщики начали снижать площадь квартир
01 марта 2017
Минстрой: Застройщики начали снижать площадь квартир
В Пскове прошла встреча с эстонской делегацией - специалисты готовят проектные заявки по программе приграничного сотрудничества
01 марта 2017
В Пскове прошла встреча с эстонской делегацией - специалисты готовят проектные заявки по программе приграничного сотрудничества
Россияне стали тратить больше денег на покупки в Европе
28 февраля 2017
Россияне стали тратить больше денег на покупки в Европе
Сергей Шойгу: Термин «показная воинская часть» исключен из лексикона российской армии
25 февраля 2017
Сергей Шойгу: Термин «показная воинская часть» исключен из лексикона российской армии

Идет загрузка...