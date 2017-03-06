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Peugeot 3008 назван лучшим автомобилем 2017 года в Европе

Французский кроссовер Peugeot 3008 стал победителем конкурса за звание лучшего автомобиля в Европе 2017 года. Такое решение было озвучено на пресс-дне в преддверии Женевского автосалона, передает Коммерсант.

Жюри конкурса, в которое входят журналисты из 22 стран Европы, выбрало семь участников финального голосования, итоги которого были подведены весной накануне открытия автосалоне в Женеве. В число претендентов на премию Car of the Year-2017 вошли Alfa Romeo Giulia, Citroen C3, Mercedes-Benz E-Class, Nissan Micra, Peugeot 3008, Toyota C-HR, Volvo S90/V90.

В тройку призеров по итогам голосования попали Alfa Romeo Giulia и новый Mercedes-Benz E-Class.

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