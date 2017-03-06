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Общество

В Пскове полицейские состязались в гиревом спорте

В Пскове прошли лично-командные соревнования по гиревому спорту среди коллективов физической культуры УМВД России по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-служба УМВД России по Псковской области, эти уже ставшие традиционными состязания проходили в семи весовых категориях.

Победители определялись как в личном, так и в командном зачете. Помериться силами в спортивном зале собрались более 60 представителей различных подразделений и служб аппарата Управления и территориальных органов на районном уровне.

В результате напряженной спортивной борьбы в командном зачете первые три места завоевали коллективы физической культуры ОМВД России по Псковскому району, УМВД России по городу Пскову и МО МВД России «Великолукский».

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