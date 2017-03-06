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Общество

Псковского врача Прокофия Чудскаева поздравили с 90-летним юбилеем

Первый вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Антонов поздравил псковского врача Прокофия Фёдоровича Чудскаева с 90-летним юбилеем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Праздничная встреча за чашкой чая состоялась в помещении Псковского профсоюза работников здравоохранения – с 1967 по 1987 годы Прокофий Чудскаев был председателем регионального обкома профсоюза медработников.

«Мне в жизни повезло, что в начале моего профессионального пути рядом был такой мудрый наставник, - обратился к юбиляру Виктор Антонов. – Нас, руководителей учреждений здравоохранения, профсоюзы воспитывали и поддерживали. Роль профсоюзов была очень важной».

Виктор Антонов вспомнил, с каким уважением относились к Прокофию Фёдоровичу коллеги: «Когда приезжал в район, его по-настоящему ждали. Люди приходили к нему на приём: санитарочки, медсёстры, главные врачи, потому что он и подскажет, и пожалеет, и поговорит».

Врач по образованию Прокофий Чудскаев посвятил отраслевой профсоюзной деятельности ровно двадцать лет. После выхода на пенсию не оставил профессию – ещё десять лет продолжал работать врачом в Псковском областном психоневрологическом диспансере. Активно занимался просветительской деятельностью – читал лекции на медицинские темы, участвовал в работе городского Совета ветеранов войны и труда. Награждён орденом «Знак почёта».

За многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность первый вице-спикер регионального парламента вручил Прокофию Чудскаеву Почётную грамоту Псковского областного Собрания депутатов.

90-летний ветеран здравоохранения поблагодарил депутатский корпус за высокую оценку его труда и поделился своим секретом долгой и счастливой жизни: «Судьба счастливая у тех людей, у кого на первом месте стоит трудолюбие, на втором – ум, на третьем – образованность, а на четвёртом месте – культура. Если это сочетание есть, то и судьба будет счастливой».

Поздравления в адрес юбиляра также прозвучали от представителя государственного комитета по здравоохранению и фармации Псковской области и председателя Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения Анжелики Шундер.

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