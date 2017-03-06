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Общество

Suzuki отзывает в России более 22 тысяч автомобилей

ООО «Сузуки Мотор РУС» проинформировало Росстандарт о добровольном отзыве 22 тыс. 263 транспортных средств марки Suzuki Grand Vitara, пишет Росбалт.

«Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 30 сентября 2008 года по 3 марта 2015 года», — говорится в сообщении ведомства.

Как пояснили в Росстандарте, причиной отзыва является недостаточная прочность заднего вала переключения передач. «В случае его поломки переключение передач механической коробки во время использования станет невозможным», — указали в ведомстве.

В рамках отзывной кампании на транспортных средств Suzuki Grand Vitara будут выполнены работы по замене заднего вала переключения передач.

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