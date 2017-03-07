0
15:54
16 обращений поступили за сутки в онлайн-приёмную по вопросам сос­тояния дорог Пскова
15:13
Конкурсанты «Мистер Псков 2017» представили новую коллекцию спортивной одежды
13:11
Игорь Сильченков: Пока непонятно кто возглавит Псковпассажиравтотранс
12:30
Александр Гизбрехт о своем увольнении: Основания для этого были, решение правильное
12:27
Председателю Федерации шахмат Псковской области Дмитрию Шахову присвоили международное звание «Арбитр ФИДЕ»
11:54
До 1 октября в Пскове снесут расселённые аварийные дома
11:21
Георгий Лупандин: Существующие кадры позволят не оставить «Псковпассажиравторанс» обезглавленным
Еще новости
Общество

Медведев поручил рассмотреть распространение страхования вкладов на малый бизнес

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономики и Минфину проработать целесообразность введения механизма страхования средств малого бизнеса, размещенных в банках. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Правительства.

«Проанализировать совместно с Банком России целесообразность введения механизма страхования средств малых и микропредприятий, размещенных на счетах в кредитных организациях, и представить в правительство РФ соответствующие предложения»,— говорится в поручении. Итоги работы должны быть представлены до 1 июня.

Газета «Коммерсантъ» напоминает, что в  настоящее время в России действует система страхования вкладов физлиц и депозитов индивидуальных предпринимателей, которая гарантирует выплату страхового возмещения в объеме до 1,4 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

16 обращений поступили за сутки в онлайн-приёмную по вопросам сос­тояния дорог Пскова
07 марта 2017
16 обращений поступили за сутки в онлайн-приёмную по вопросам сос­тояния дорог Пскова
Конкурсанты «Мистер Псков 2017» представили новую коллекцию спортивной одежды
07 марта 2017
Конкурсанты «Мистер Псков 2017» представили новую коллекцию спортивной одежды 1
Игорь Сильченков: Пока непонятно кто возглавит Псковпассажиравтотранс
07 марта 2017
Игорь Сильченков: Пока непонятно кто возглавит Псковпассажиравтотранс
Александр Гизбрехт о своем увольнении: Основания для этого были, решение правильное
07 марта 2017
Александр Гизбрехт о своем увольнении: Основания для этого были, решение правильное 5
Председателю Федерации шахмат Псковской области Дмитрию Шахову присвоили международное звание «Арбитр ФИДЕ»
07 марта 2017
Председателю Федерации шахмат Псковской области Дмитрию Шахову присвоили международное звание «Арбитр ФИДЕ»
До 1 октября в Пскове снесут расселённые аварийные дома
07 марта 2017
До 1 октября в Пскове снесут расселённые аварийные дома 15
Георгий Лупандин: Существующие кадры позволят не оставить «Псковпассажиравторанс» обезглавленным
07 марта 2017
Георгий Лупандин: Существующие кадры позволят не оставить «Псковпассажиравторанс» обезглавленным
В Пскове полицейские состязались в гиревом спорте
06 марта 2017
В Пскове полицейские состязались в гиревом спорте

Идет загрузка...