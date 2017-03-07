Медведев поручил рассмотреть распространение страхования вкладов на малый бизнес

09:39, 07 марта 2017, ПАИ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономики и Минфину проработать целесообразность введения механизма страхования средств малого бизнеса, размещенных в банках. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Правительства.

«Проанализировать совместно с Банком России целесообразность введения механизма страхования средств малых и микропредприятий, размещенных на счетах в кредитных организациях, и представить в правительство РФ соответствующие предложения»,— говорится в поручении. Итоги работы должны быть представлены до 1 июня.

Газета «Коммерсантъ» напоминает, что в настоящее время в России действует система страхования вкладов физлиц и депозитов индивидуальных предпринимателей, которая гарантирует выплату страхового возмещения в объеме до 1,4 млн рублей.