Псковская делегация приняла участие в бизнес-конференции в Даугавпилсе

21:05, 06 марта 2017, ПАИ

Псковская делегация приняла участие в конференции «Бизнес в Даугавпилсе и Латгальская специальная экономическая зона» (СЭЗ), которая прошла в Даугавпилсе (Латвия). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Псков представили депутат городской Думы Валерий Лесников и директор муниципального предприятия «Северо-западный центр социологии и маркетинга» Валерий Тюменцев.

Псковичи стали участниками нескольких дискуссионных площадок и круглых столов, на которых предпринимательское сообщество обменивалось идеями, методами продвижения продукции и контактами.

«Мы приняли участие в ходе открытия Латгальской специальной экономической зоны. У нашего региона есть особый интерес: через Псков идет транзитный маршрут, мы являемся трансграничным регионом. Кроме того, Даугавпилс наш город-побратим, в котором проживает большой процент русскоязычного населения, что позволяет легко вести любой бизнес. В санкционном режиме мы могли бы воспользоваться возможностью создать совместные предприятия - интеграция в этом случае возможна. Положительные встречи в секторе В2В остаются для нас одним из самых востребованных способов общения для развития бизнеса и обмена опытом», - рассказал Валерий лесников и отметил, что со своей стороны презентовал Псков как развивающийся туристический центр.

Отметим, в 2001 году между Псковом и Даугавпилсом было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере экономики, туризма и культуры и развитии дружественных связей между городами.