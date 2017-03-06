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Соцсфера

Глава Пскова провёл общее собрание с заведующими детских садов и родителями

В понедельник, 6 марта, глава Пскова Иван Цецерский провел общее собрание с заведующими детских садов и родительскими комитетами дошкольных образовательных учреждений города.

В приветственном слове глава Пскова рассказал о развитии города, об основных объектах инфраструктуры, работа над которыми продолжается в этом году. Среди важной для сферы дошкольного образования стала новость о том, что в связи со строительством новой школы, освобождается здание Псковской Инженерно-лингвистической гимназии, и уже на следующей сессии городской Думы планируется рассмотреть вопрос финансирования разработки проектно-сметной документации на реконструкцию, чтобы в Пскове заработал еще один детский сад.

Кроме того, глава Пскова акцентировал внимание на том, что формирование бюджета на 2017 год велось с поставленным во главу угла вопросом подготовки образовательных учреждений к новому учебному году: «Деньги на эти цели будут выделены, в том числе с учетом региональных средств».

Начальник управления образования города Пскова Игорь Прокофьев подчеркнул, что количество детей, посещаемых детские сады в Пскове, увеличилось за последние три года больше, чем на 2 тысячи человек: «На 1 октября 2016 года у нас насчитывается 11 тысяч 75 дошкольников. Все дети города Пскова старше 3-х лет получают места в детских садах». Он отметил, что управление не сомневается в методическом процессе, о мастерстве педагогов дошкольного образования говорит и количество участников профессионального конкурса «Воспитатель года», если в начале участие принимало около 40 педагогов, то в этом году, это уже 240.

Среди задач, стоящих перед управлением образования на этот год: совершенствование технической базы учреждений, косметический ремонт, исполнение предписаний надзорных органов, обновление пищеблоков и теневых навесов. При наличии дополнительного финансирования -  ремонт кровли в детских садах №34, 25 и 55.

В режиме вопрос-ответ родители и заведующие смогли задать вопросы главе Псква и адресовать своим просьбы.

На собрании было отмечено, что стоящие вопросы по ремонту и благоустройству прилегающих территорий решаются «пусть не в полном объеме, но постепенно решаются». Был высказан ряд конкретных просьб - заасфальтировать территорию, спилить старые тополя, благоустроить парковку для подвоза детей, отремонтировать беседки и т.д. Глава города акцентировал внимание заведующих и председателей родительских комитетов на том, что они должны координировать свою работу не только с управлением образования, но и Управлением городского хозяйства, кроме того, на каждом округе работает депутат городской Думы.

Иван Цецерский поручил подготовить план выездов в дошкольные учреждения, имеющие остро стоящие нерешенные вопросы, требующие финансирования, чтобы в период выделения средств на подготовку к учебному году скорректировать согласно потребностям.

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