0
16:20
Медведев сократил на 20 дней срок перечисления материнского капитала
17:20
Кадырову представили багги, производство которых начато на «Чеченавто»
09:33
Двое сенаторов предложили законопроект о запрете использования в рекламе карты России без Крыма
16:32
ПАИ-live c трэвел-блогером из Калининграда Виталием Климовым (ВИДЕО)
21:36
Минстрой: Застройщики начали снижать площадь квартир
19:51
В Пскове прошла встреча с эстонской делегацией - специалисты готовят проектные заявки по программе приграничного сотрудничества
22:51
Россияне стали тратить больше денег на покупки в Европе
Еще новости
Страна и мир

Учёные: к 2100 году Венеция может уйти под воду

Через 100 лет Венеция может уйти под воду, считают ученые. Посвященное этому исследование было опубликовано в журнале Quaternary International, пишет Газета.ру.

До наступления 2100 года уровень Средиземного моря поднимется на 140 см, утверждают эксперты. При этом за последние 1000 лет уровень моря поднялся всего на 30 см. Чтобы узнать, как изменялся уровень моря, исследователи изучали каменные жернова, которые использовались для обработки зерна местными жителями в 4000–2500 годах до н.э. Некоторые из них так и остались лежать на берегу.

Под угрозой затопления оказались 33 региона по всей Италии. Вода поднимается из-за глобального потепления и парникового эффекта. По мере того как температура повышается, ледники тают, что вносит вклад в повышение уровня моря по всему земному шару.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Медведев сократил на 20 дней срок перечисления материнского капитала
06 марта 2017
Медведев сократил на 20 дней срок перечисления материнского капитала
Кадырову представили багги, производство которых начато на «Чеченавто»
04 марта 2017
Кадырову представили багги, производство которых начато на «Чеченавто» 3
Двое сенаторов предложили законопроект о запрете использования в рекламе карты России без Крыма
04 марта 2017
Двое сенаторов предложили законопроект о запрете использования в рекламе карты России без Крыма 4
ПАИ-live c трэвел-блогером из Калининграда Виталием Климовым (ВИДЕО)
03 марта 2017
ПАИ-live c трэвел-блогером из Калининграда Виталием Климовым (ВИДЕО)
Минстрой: Застройщики начали снижать площадь квартир
01 марта 2017
Минстрой: Застройщики начали снижать площадь квартир
В Пскове прошла встреча с эстонской делегацией - специалисты готовят проектные заявки по программе приграничного сотрудничества
01 марта 2017
В Пскове прошла встреча с эстонской делегацией - специалисты готовят проектные заявки по программе приграничного сотрудничества
Россияне стали тратить больше денег на покупки в Европе
28 февраля 2017
Россияне стали тратить больше денег на покупки в Европе
Сергей Шойгу: Термин «показная воинская часть» исключен из лексикона российской армии
25 февраля 2017
Сергей Шойгу: Термин «показная воинская часть» исключен из лексикона российской армии

Идет загрузка...