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Общество

Конюхов решил облететь мир за пять суток на планере с солнечными батареями

Федор Конюхов задумал совершить кругосветный полет на планере с солнечными батареями за 120 часов (пять суток). Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает «Интерфакс».

По словам путешественника, перелет планируется совершить без посадок. Днем планер будет работать на солнечных батареях, установленных на крыльях, а ночью — передвигаться за счет потоков воздуха. «Первая задача — подняться на 16 тысяч метров, а когда полечу вокруг света — это будет на высоте между 15 и 17 тысяч метров», — рассказал Конюхов.

Путешественник добавил, что для него подготовят специальный высотно-компенсирующий костюм, предназначенный для военных летчиков. Максимальная скорость, которую, как предполагается, удастся развить планеру, составит 230 километров в час.

Путешественник планирует стартовать в районе города Минеральные Воды в Ставропольском крае. По его словам, о сроках говорить пока еще рано.

По данным агентства Regnum, путешествие должно состояться уже в марте. При этом Конюхов намерен побить мировой рекорд по высоте полета на планере. Предыдущее аналогичное достижение принадлежит американцу Полу Бикли. В 1961 году он поднялся на планере до отметки почти в 13 тысяч метров над пустыней Мохаве в США.

В феврале Конюхов и спортсмен Иван Меняйло побили мировой рекорд по длительности полета на тепловом аэростате. Мужчины провели в воздухе в общей сложности более 55 часов. В том же месяце сын путешественника Оскар Конюхов сообщил Национальной службе новостей (НСН), что его отец готовится к полету в стратосферу.  

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