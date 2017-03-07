0
15:54
16 обращений поступили за сутки в онлайн-приёмную по вопросам сос­тояния дорог Пскова
15:13
Конкурсанты «Мистер Псков 2017» представили новую коллекцию спортивной одежды
13:11
Игорь Сильченков: Пока непонятно кто возглавит Псковпассажиравтотранс
12:30
Александр Гизбрехт о своем увольнении: Основания для этого были, решение правильное
12:27
Председателю Федерации шахмат Псковской области Дмитрию Шахову присвоили международное звание «Арбитр ФИДЕ»
11:54
До 1 октября в Пскове снесут расселённые аварийные дома
11:21
Георгий Лупандин: Существующие кадры позволят не оставить «Псковпассажиравторанс» обезглавленным
Еще новости
Общество

Доход от «народных облигаций» освободят от налогов

Купонный доход по облигациям федерального займа (ОФЗ) для населения, которые будут выпущены министерством финансов в апреле 2017 года, не будет облагаться подоходным налогом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Правительство планирует в апреле впервые за последние четверть века выпустить ОФЗ для физических лиц. Ожидается, что доходность этих бумаг будет выше, чем у банковских депозитов, и составит 8,5 процента годовых.

Министр финансов Антон Силуанов говорил, что объем вложений для каждого инвестора может составить от 30 тысяч до 25 миллионов рублей в одном выпуске. Объем размещений в текущем году составит 20 миллиардов рублей, но в случае повышенного спроса может быть увеличен.

Срок обращения одного выпуска ОФЗ составит три года. Эмиссию планируется проводить каждые полгода.

27 февраля Силуанов понадеялся на то, что россияне купят облигации на средства, которые не лежат на банковских депозитах. По его словам, население могло бы прокредитовать государство на так называемые деньги из-под подушек.

Купонный доход по другим видам облигаций облагается подоходным налогом. Финансовые власти планируют освободить и их от дополнительных платежей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

16 обращений поступили за сутки в онлайн-приёмную по вопросам сос­тояния дорог Пскова
07 марта 2017
16 обращений поступили за сутки в онлайн-приёмную по вопросам сос­тояния дорог Пскова
Конкурсанты «Мистер Псков 2017» представили новую коллекцию спортивной одежды
07 марта 2017
Конкурсанты «Мистер Псков 2017» представили новую коллекцию спортивной одежды 1
Игорь Сильченков: Пока непонятно кто возглавит Псковпассажиравтотранс
07 марта 2017
Игорь Сильченков: Пока непонятно кто возглавит Псковпассажиравтотранс
Александр Гизбрехт о своем увольнении: Основания для этого были, решение правильное
07 марта 2017
Александр Гизбрехт о своем увольнении: Основания для этого были, решение правильное 5
Председателю Федерации шахмат Псковской области Дмитрию Шахову присвоили международное звание «Арбитр ФИДЕ»
07 марта 2017
Председателю Федерации шахмат Псковской области Дмитрию Шахову присвоили международное звание «Арбитр ФИДЕ»
До 1 октября в Пскове снесут расселённые аварийные дома
07 марта 2017
До 1 октября в Пскове снесут расселённые аварийные дома 15
Георгий Лупандин: Существующие кадры позволят не оставить «Псковпассажиравторанс» обезглавленным
07 марта 2017
Георгий Лупандин: Существующие кадры позволят не оставить «Псковпассажиравторанс» обезглавленным
В Пскове полицейские состязались в гиревом спорте
06 марта 2017
В Пскове полицейские состязались в гиревом спорте

Идет загрузка...