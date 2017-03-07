Минфин и МЭР разработают предложения по кредитованию импортеров российских товаров

11:32, 07 марта 2017, ПАИ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и Минфину совместно с Российским экспортным центром разработать предложения по кредитованию импортеров российских товаров. Документ поручения опубликован на сайте кабинета министров, сообщает Газта.ру.

«Минфину России (А. Г. Силуанову), Минэкономразвития России (М. С. Орешкину) разработать с участием АО «Российский экспортный центр» и представить в Правительство Российской Федерации предложения по обеспечению конкурентоспособных условий кредитования иностранных покупателей товаров и услуг российского производства, в том числе с использованием государственных финансовых активов в иностранной валюте», — уточняется в поручении.

Поручение должно быть выполнено до 5 апреля 2017 года.