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Экономика

Минфин и МЭР разработают предложения по кредитованию импортеров российских товаров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и Минфину совместно с Российским экспортным центром разработать предложения по кредитованию импортеров российских товаров. Документ поручения опубликован на сайте кабинета министров, сообщает Газта.ру.

«Минфину России (А. Г. Силуанову), Минэкономразвития России (М. С. Орешкину) разработать с участием АО «Российский экспортный центр» и представить в Правительство Российской Федерации предложения по обеспечению конкурентоспособных условий кредитования иностранных покупателей товаров и услуг российского производства, в том числе с использованием государственных финансовых активов в иностранной валюте», — уточняется в поручении.

Поручение должно быть выполнено до 5 апреля 2017 года.

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