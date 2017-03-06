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Общество

Замначальника ФСИН по Ленобласти арестован по делу об убийстве

Всеволожский городской суд Ленинградской области по ходатайству следствия арестовал на два месяца замначальника управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергея Мойсеенко по делу о покушении на убийство сотрудника управления. «Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до мая»,— цитирует Коммерсант старшего помощника руководителя Следственного управления СКР по Ленинградской области Анастасию Глущенко.

Мойсеенко был задержан 2 марта. Было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (покушение на убийство). По данным СКР, неизвестный не менее шести раз выстрелил в 34-летнего сотрудника ФСИН, который находился в припаркованном автомобиле. Пострадавший получил ранения живота, шеи и рук, но выжил.

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