Россия отменяет визовый режим с еще одним государством

22:12, 06 марта 2017, ПАИ

Россия и Южно-Африканская Республика отменяют визы. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«30 марта вступает в силу заключенный путем обмена нотами протокол между правительством Российской Федерации и правительством Южно-Африканской Республики о взаимной отмене визовых требований для владельцев заграничных паспортов. Указанным протоколом предусматривается, что граждане России и ЮАР, не имеющие намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории другого государства, освобождаются от визовых требований и имеют право въезда, пребывания или следования транзитом без виз на срок до 90 дней», — отмечается в сообщении.

23 февраля вступило в силу изменение в соглашении о безвизовых поездках, в соответствии с которым граждане РФ могут посещать Армению по внутренним паспортам.