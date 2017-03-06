Учёные: Воспоминания тоже делают человека счастливым

22:29, 06 марта 2017, ПАИ

Воспоминания могут помочь человеку обрести счастье. При этом важна музыка, считают ученые.

И насколько долго человек будет под впечатлением событий прошлого, зависит от типа музыки, которую он слушает.

Счастливые воспоминания приходят на ум гораздо быстрее, чем грустные или страшные. Более того, если человек слушает приятную музыку, он будет вспоминать положительные вещи.

Психологи из Университета Макгилла (Канаде) провели соответствующий эксперимент. В нем приняли участие 48 добровольцев, которые в течение 30 секунд слушали не известную им композицию.

Музыку разделили на четыре группы: счастливая (положительные эмоции, высокое возбуждение), спокойная (положительные, низкое), страшная (отрицательное, высокое) и грустная (отрицательное, низкое). Участники должны были вспомнить события, в которых они лично принимали участие, а также конкретное место и время.

Как оказалось, оптимистичная музыка, в частности, дает быстрый доступ к счастливым воспоминаниям. Спокойная музыка помогала вспомнить самые яркие, позитивные воспоминания, передает Svopi.