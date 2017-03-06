Уголь из Донбасса начали поставлять вместо Украины в Россию

22:33, 06 марта 2017, ПАИ

Поставки угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на Украину прекратились. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в правительствах ДНР и ЛНР.

«Поставки высокоэнергетического угля на Украину прекращены и более не производятся. Тем не менее предприятия работают, добыча угля не останавливалась», — заявил собеседник агентства в совете министров ДНР.

В ЛНР также подтвердили, что топливо на территорию, подконтрольную Киеву, не поставляется. «После введения внешнего управления Киев принимает все возможные меры для того, чтобы воспрепятствовать работе этих предприятий (угольных шахт — прим. ред.)», — подчеркнул источник.

По словам собеседника агентства в ЛНР, уголь из Донбасса теперь отгружается в Россию. «Обсуждаются, в частности, и поставки в Крым», — сообщил он.

Тремя днями ранее глава кабмина Украины Владимир Гройсман оценил убытки от торговой блокады Донбасса в 3,5 миллиарда долларов. 2 февраля заместитель Гройсмана Владимир Кистион заявил, что Киеву, возможно, придется продлевать действие чрезвычайных мер в энергетике до конца 2017 года из-за отсутствия поставок из Донбасса.

Украинские радикалы при поддержке ряда политиков ведут торговую блокаду Донбасса с января. Из-за прекращения поставок угля на Украину Киеву пришлось ввести чрезвычайный режим в энергетике. В ДНР и ЛНР в ответ на блокирование железнодорожных и автомобильных путей объявили о переводе украинских предприятий под внешнее управление.