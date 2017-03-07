В России может появиться реестр похоронных служб и штраф за публикацию данных умершего

09:53, 07 марта 2017, ПАИ

Минстрой России предлагает создать реестр похоронных служб и ввести штрафы до 250 тыс. рублей для фирм, которые осуществляют деятельность без включения в реестр. Документ опубликован на сайте regulation.gov.ru.

Как следует из документа, отсутствие внимания к похоронному бизнесу в последние десять лет привело к сокращению государственного и муниципального регулирования этой деятельности и снижению уровня правовой защищенности граждан.

Минстрой отмечает, что отмена в 2003 году лицензирования похоронной деятельности повлияла на эту сферу отрицательно, а правовое регулирование устарело.

«К организациям, включаемым в такой реестр, предъявляются требования, в том числе в части наличия материально-технической базы и обученных специалистов. Юридические лица, включенные в реестр специализированных служб, обязаны оказывать гарантированный перечень услуг по погребению любому обратившемуся лицу», — уточняется в документе.

Минстрой также предлагает ввести штрафы до 200 тыс. рублей за распространение персональных данных умершего.

Планируется, что федеральный закон о похоронном деле вступит в силу 1 января 2020 года.