Россия вступила в Глобальный альянс по защите прав человека

22:52, 06 марта 2017, ПАИ

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Россия стала членом Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека (ГАНРИ). По словам Москальковой, этот шаг свидетельствует о начале нового этапа «еще более широкого взаимодействия по линии международного сотрудничества института Уполномоченных по правам человека в Российской Федерации».

«Сегодня состоялось наше вступление в Европейскую сеть Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека. Это, безусловно, признание успешной реализации в России механизмов защиты прав и свобод человека и гражданина»,— написала Татьяна Москалькова в своем Instagram.

Глобальный альянс национальных учреждений по защите прав человека был создан в 1993 году и является независимым органом, деятельность которого направлена на создание и укрепление национальных правозащитных учреждений в соответствии с Парижскими принципами. Европейская сеть ГАНРИ начала работать в 2013 году и занимается поощрением и защитой прав человека на территории всего Европейского региона. В рамках сети существует ряд рабочих групп и объединений, которые взаимодействуют по различным тематическим направлениям, в том числе по вопросам прав пожилых людей, беженцев, мигрантов и другие.