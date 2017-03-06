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Общество

Россия вступила в Глобальный альянс по защите прав человека

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Россия стала членом Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека (ГАНРИ). По словам  Москальковой, этот шаг свидетельствует о начале нового этапа «еще более широкого взаимодействия по линии международного сотрудничества института Уполномоченных по правам человека в Российской Федерации».

«Сегодня состоялось наше вступление в Европейскую сеть Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека. Это, безусловно, признание успешной реализации в России механизмов защиты прав и свобод человека и гражданина»,— написала Татьяна Москалькова в своем Instagram.

Глобальный альянс национальных учреждений по защите прав человека был создан в 1993 году и является независимым органом, деятельность которого направлена на создание и укрепление национальных правозащитных учреждений в соответствии с Парижскими принципами. Европейская сеть ГАНРИ начала работать в 2013 году и занимается поощрением и защитой прав человека на территории всего Европейского региона. В рамках сети существует ряд рабочих групп и объединений, которые взаимодействуют по различным тематическим направлениям, в том числе по вопросам прав пожилых людей, беженцев, мигрантов и другие.

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