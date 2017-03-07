Совет самоуправления курсантов и студентов Псковского филиала Академии ФСИН расширяет границы сотрудничества

11:51, 07 марта 2017, ПАИ

Совет самоуправления курсантов и студентов Псковского филиала Академии ФСИН России и ученическое самоуправление многопрофильного правового лицея № 8 города Пскова договорились о сотрудничестве. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, это стало возможно благодаря подписанному в феврале 2017 года соглашению о сотрудничестве между двумя образовательными организациями.

Через две недели в рамках официального документа состоялась встреча между представителями общественных формирований высшей и средней школы. Ее участники обменялись опытом работы, выяснив, что между самоуправлением курсантов, студентов и ученическим самоуправлением много общего.

Так, в многопрофильном правовом лицее № 8 города Пскова, как и в Псковском филиале Академии ФСИН, активно развивается волонтерское движение, большое внимание уделяется патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. Особенно учащихся лицея заинтересовала работа этического совета вуза.

Обе стороны единодушно сошлись во мнении, что обмен опытом между общественными формированиями образовательных организаций может быть чрезвычайно полезен, поэтому пришли к соглашению о создании совместного плана проведения мероприятий на 2017/18 учебный год.

В ближайших планах курсантов и студентов академии и учащихся лицея – совместное проведение уроков мужества и спортивных мероприятий.

Представители совета самоуправления курсантов и студентов пригласили школьников посетить X Международный научно-спортивно-творческий «Псковское вече» в мае этого года, а также стать участниками интеллектуальных игр, которые традиционно проводит Псковский филиал Академии ФСИН.