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В Великих Луках задержан грабитель

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки задержали неоднократно судимого мужчину, подозреваемого в грабеже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Великих Луках 3 марта у дома по улице Пескарева неизвестный гражданин похитил у 34-летней женщины кошелек с деньгами, после чего скрылся.  

Возбуждено уголовное дело. В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий  подозреваемый установлен и задержан. Им оказался 34-летний безработный, судимый горожанин. Проводится  расследование.

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