В канун 8 марта глава Новосокольнического района вручил молодой семье сертификат на материнский капитал

10:20, 07 марта 2017, ПАИ

Традиционно в канун Международного женского праздника в стенах Управления Пенсионного фонда России в Новосокольническом районе глава муниципалитета Виталий Соловьёв торжественно вручил сертификат на материнский (семейный) капитал молодой семье. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

В этом году получателем сертификата стала семья Марии и Сергея Герасимовых. Они - коренные новосокольничане, работают в одной организации - «Кадровый центр Октябрьской железной дороги». Семейный стаж этой семьи 6 лет, старшей дочери Варваре 4 года, а в январе 2017 года в семье родилась Василиса.

Глава района поздравил семью с радостным событием и вручил государственный сертификат на материнский капитал. Виталий Соловьев пожелал, чтобы в Новосокольническом районе год от года рождалось как можно больше малышей. Он пообещал, что местные власти постараются создать условия для их счастливого детства.

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«Отрадно, что в районе увеличивается количество обладателей этого ценного документа. Сегодня семья Герасимовых получила сертификат за номером 710. Чрезвычайно приятно именно в канун 8 Марта подарить цветы маме и подарки девочкам! А также пожелать этой молодой семье получить ещё и региональный сертификат за рождение третьего ребёнка», - сказал Виталий Соловьев.

Семью также поздравила начальник Управления ПФР Татьяна Шабанова: «Счастье нельзя купить, его можно родить. Рождение ребёнка – это самое счастливое, радостное и вместе с тем ответственное событие, – подчеркнула Татьяна Шабанова - Пусть ваши девочки вас всегда радуют, а сегодняшний день оставит самые тёплые воспоминания!»

Всего за период с 2007 по 2017 год в Новосокольническом районе выдано 710 сертификатов на материнский (семейный) капитал. При этом, 442 семьи распорядились средствами МСК на общую сумму 147,5 млн рублей. Из них 144,6 млн рублей направили на улучшение жилищных условий, 800,5 тысяч рублей - на обучение детей.