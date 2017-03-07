Россия заняла 27-е место в рейтинге лучших стран мира

10:37, 07 марта 2017, ПАИ

Россия заняла 27-е место в рейтинге лучших стран мира по версии американского журнала US News & World Report, пишет Lenta.ru.

Отмечается, что за прошедший год Россия потеряла три позиции в топе, переместившись с 24-го места. При этом по критерию влияния в мире Россия получила вторую позицию, уступив лишь США. По темпам роста экономики страна заняла восьмое место.

В общем рейтинге первое место заняла Швейцарии, второе — Канаде, третье — Великобритании. Также в десятку вошли Германия, Япония, Швеция, США, Австралия, Франция и Норвегия. Замыкают список из 80 стран Алжир (78-е место), Иран (79-е место) и Сербия (80-е место).

При составлении рейтинга учитывались девять различных критериев, в том числе развитие туристической отрасли, социальной сферы, культуры, темпы роста экономики и общий уровень жизни.