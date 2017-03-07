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Общество

В Великих Луках полиция задержала водителя, повторно севшего за руль нетрезвым

5 марта в Великих Луках на Октябрьском проспекте полицейские остановили автомобиль «Рено», за рулем которого оказался 44-летний нетрезвый горожанин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

Ранее гражданин уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. По данному факту проводится проверка. 

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются  к  уголовной ответственности.

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