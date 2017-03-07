Прокуратура Локнянского района выявила нарушения при перевозке детей

13:42, 07 марта 2017, ПАИ

Прокуратура Локнянского района выявила нарушения исполнения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности при перевозке детей автомобильным транспортом в Локнянском филиале ГП ПО «Славяне» и МБОУ «Локнянская средняя общеобразовательная школа». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходже проверки было установлено, что в нарушение пунктов 4.3.8, 4.5.17, 4.5.5, 4.5.15 ГОСТ Р 51160-98, утвержденного Постановлением Госстандарта РФ от 1 апреля 1998 года № 101, перевозки детей осуществлялись автобусами, не соответствующими техническим требованиям.

В частности, края сидений в автобусе, которые обращены к проходу, не оборудованы поручнями либо подлокотниками, рабочие места водителей не оборудованы внутренней и наружной громкоговорящей связью, отсутствует устройство, препятствующее началу движения при открытых или не полностью закрытых служебных дверях, в каждом поперечном ряду сидений отсутствует сигнальная кнопка «Просьба об остановке».

Также, в нарушение части 4 статьи 24 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здравоохранения граждан в Российской Федерации», Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 октября 2014 года № 835-н, в Локнянском филиале ГП ПО «Славяне» медицинские осмотры проводит работник, не имеющий лицензии на осуществление подобного рода деятельности.

В этой связи прокуратура района внесла представления с требованиями незамедлительного устранения выявленных нарушений законодательства в адрес генерального директора ГП ПО «Славяне», директора МБОУ «Локнянская средняя общеобразовательная школа».

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и реальное устранение выявленных нарушений закона находятся на контроле прокуратуры района.