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Общество

Дмитрий Шахов проверил условия содержания заключённых в себежской колонии

Соблюдение прав граждан и условий содержания  в исправительной колонии строго режима №6 в Сосновом Бору Себежского района проверил уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в аппарате уполномоченного, Дмитрий Шахов проверил условия содержания лиц, отбывающих наказание в этом федеральном учреждении.

Особое внимание в этот визит Дмитрий Шахов обратил на условия оказания медицинской помощи, содержания лиц в штрафном изоляторе, а также рассмотрения ряда жалоб осужденных о возможных коррупционных схемах при подготовке и рассмотрению документов, связанных с условно-досрочным освобождением.

На встрече с начальником колонии Олегом Логиновым и его заместителем Виктором Егоровым обсуждались вопросы отбывания наказания лицами, имеющими иностранное гражданство, их депортации для отбывания наказания в государства по месту их постоянного проживания, а также выполнение новых правил внутреннего распорядка исправительных учреждений.

Дмитрий Шахов также проверил соблюдение прав заключенных по обеспечению лекарственными средствами, организации свиданий, соблюдении прав пациентов при оказании медицинской помощи.

По итогам проверки и анализа изученных документов в адрес руководства УФСИН по Псковской области поступит заключение уполномоченного по правам человека.

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