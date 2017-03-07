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Общество

Нарушение законодательства при предоставлении специализированной медицинской помощи обнаружила прокуратура Псковской области

Сотрудники прокуратуры установили, что отдельные положения утвержденного совместным приказом Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области порядка направления жителей Псковской области для получения специализированной медицинской помощи за пределами Псковской области противоречили требованиям Федерального закона от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также ряду приказов Минздрава России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В частности, порядок нарушал установленную компетенцию лечащих врачей, вводил не предусмотренную законодательством форму контроля за деятельностью медицинских организаций по определению оснований для оказания специализированной медицинской помощи, ограничивая тем самым доступность специализированной медицинской помощи населению Псковской области.

В этой связи прокуратура Псковской области опротестовала приказ органа государственной власти.
Требования прокурора удовлетворены, незаконный правовой акт отменен.

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